Imparable ‘Pretty Woman’
Les quinieles televisives de dilluns no buscaven si guanyaria Motos o Broncano (per cert, van acabar en un empat tècnic); si Directo al grano de La 1 o El tiempo justo de Telecinco, o saber si Mañaneros continuaria apallissant Ana Rosa Quintana i Susanna Griso. No. Els ulls de l’audiència se centraven en el gran duel de clàssics en el prime time. A Clásicos de La 2 s’emetia El padrino de Francis Ford Coppola amb Marlon Brando i Al Pacino. Un gran entre els grans, catalogat entre els cinc millors títols de la història del cine. I a Telecinco, aprofitant els 35 anys de la seua estrena, van tornar a programar Pretty Woman, el film de Garry Marshall amb Julia Roberts i Richard Gere. I qui creuen que va guanyar? Doncs la història de la prostituta de bon cor enamorant-se d’un tauró de les finances de Wall Street. I a més de pallissa. Vito Corleone es va quedar en un 4,7 i el rival gairebé el triplica amb un 11,1. I això que Pretty Woman és de les pel·lícules més vegades reposades a la petita pantalla. Va quedar demostrat que la seua aura és invencible. Julia Roberts sempre guanya.