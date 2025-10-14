La 2Cat ja és aquí
La irrupció de La 2Cat ja ha arribat per quedar-se. Perfecte, però el desplegament serà progressiu. Abans de final d’any l’emissió en català s’espera que sigui del 70 per cent i per al 2026 acabarà sent del cent per cent superant serrells que, ara mateix, resulten evidents. Allò de les pel·lícules també és un altre tema. De moment els dijous sí, cosa que ja passava anteriorment. Però bé, en qualsevol cas, benvinguda sigui la nova cadena que, a més d’arribar amb pressupost i una cartera d’estrelles per col·locar-se davant de les càmeres, obligarà TV3 a posar-se les piles, cosa que també ja està fent. O sigui, que hi sortirem tots guanyant. Això sí, el tema del futbol, sent una bona idea, té un detall que grinyola. David Figuera, gallec de naixement però a Barcelona des del 2010, s’estrena avui amb l’Espanya-Bulgària, partit que pot segellar l’accés de la roja al Mundial de l’any que ve. La selecció en català no s’escoltava des del 1998 en el torneig celebrat a França. Raó de més per anar a Valladolid, que és aquí al costat, en comptes de retransmetre des de Sant Cugat.