Sí, ella és la notícia
Si alguna cosa ens van ensenyar els habitants de l’univers Sálvame és que no els feia falta cap notícia procedent d’extramurs. Per a què?, si amb el que tenien a casa n’hi havia prou i encara els sobrava per omplir hores i hores de programació. Sí, és veritat, quan van fer el salt a La familia de la tele a La 1, la cosa ja no els va funcionar igual, però ara que han tornat a la cleda de Ten tornen a treure-li tot el profit possible a les polèmiques i/o exclusives generades per ells mateixos. Aquesta setmana als de No somos nadie els ha vingut Déu a veure amb l’inici del judici interposat per Belén Esteban, una dels seus, contra Toño Sanchís, el que va ser, anys enrere, representant de la “princesa del poble” que ja va encunyar en el seu dia, mirant a càmera, amb aquesta gràcia que té, allò de “¡Toño, pá-ga-me!”. Doncs bé, a Ten estan del pal monotemàtics amb l’entrada i sortida dels jutjats dels protagonistes (ella sempre acompanyada del Miguel, el seu abnegat i fidel marit) entre una rastellera de càmeres i micròfons. O sigui, que tenim tema per a dies.