És la puta ama
No li donem més voltes. Parafrasejant la cèlebre roda de premsa de Pep Guardiola, encara al Barça, quan es va referir a Mourinho com “el puto amo”, cal repetir l’elogi a Isabel Preysler que és, ja no li cal demostrar-ho, la veritable i única reina del món del cor. Tota la resta d’aspirants, meres comparses.
Qui és capaç d’acreditar cent periodistes en la presentació del seu llibre de memòries? I quan, l’endemà, es passa per El Hormiguero de Pablo Motos per congregar prop de cinc milions d’espectadors davant de la pantalla superant el 20 per cent d’audiència i entrant en el selecte club dels reis d’acceptació al costat de Feijóo, Isabel Pantoja i ella mateixa, per tercera vegada. O sigui que, extrapolant dades, si es presentés a qualsevol comici electoral, que no és el cas, sortiria elegida, segur. A casa de Motos, més rejovenida que mai, no es va deixar res al tinter. Va parlar de tots els seus amors, inclòs Vargas Llosa, i va esmicolar els seus fills sense amagar que la seua favorita és Tamara Falcó que, ara mateix, és el seu clon.