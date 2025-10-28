Contra la informació, toros
Les altes instàncies d’À Punt, la televisió pública del País Valencià, no han sabut ser ni tan sols originals a l’hora de contraprogramar la manifestació popular de milers de valencians que van sortir al carrer per demanar la dimissió, per enèsima vegada, de Carlos Mazón pel seu paper durant la mortal dana, de la qual ara es compleix el primer aniversari, i les coses segueixen, en aquest aspecte, exactament igual. Als alts caps d’À Punt TV, per a emprenyament dels professionals del mitjà, no se’ls va ocórrer cap altra cosa que copiar allò de “pa i circ” que utilitzaven els emperadors romans quan s’acostava tempesta. Franco ho va modernitzar programant partits de futbol. El cas és que a la mateixa hora de la mani van emetre una corrida de toros... del 1997. Sí, una corrida vintage amb Enrique Ponce, Luis Francisco Esplá i Vicente Barrera, en el seu moment conseller de Cultura amb comandament en plaça. Quina llàstima!, i més si es té en compte que els seus companys d’À Punt Ràdio es van emportar un Ondas pel tractament que van donar a les inundacions. I són de la mateixa casa.