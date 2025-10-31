L’Espanyol va tenir el seu racó
Pluralitat informativa és la que va demostrar TV3 oferint en directe la gala del 125 aniversari de la fundació del RCD Espanyol des del Paranimf de la Universitat de Barcelona. Un segle i quart no es compleixen cada dia i era una ocasió ideal per trencar amb aquest estereotip que els “pericos” sempre estan un esglaó per sota, informativament parlant, del FC Barcelona. Va ser una gala àgil, amb tota la Catalunya esportiva, social i política present i amb l’únic però del gag inicial dels conductors de la gala, que va ser innecessari tractant-se d’un esdeveniment institucional sobre el resultat del Barça en el clàssic de diumenge davant del Reial Madrid. Així que enhorabona a tots els periquitos en la seua celebració d’aquell 28 d’octubre del 1900 en què un grup d’universitaris, encapçalats per Ángel Rodríguez, van fundar la denominada Sociedad Española de Foot-Ball que, ara 125 anys després, i amb la llosa dels seus anteriors propietaris, sembla que emprenen nous i ambiciosos vols. L’audiència televisiva va ser del 6,7.