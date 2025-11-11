Els pericos no abandonen
Oso, Lobo, Alba, Black, Tigre, Botó, Menta, Nuska, Popa, Pistó i Taca. Aquests són els noms, perfectament col·locats al camp, que van aparèixer dissabte al marcador del RCDE Stadium en la prèvia de l’Espanyol-Vila-real. Sí, ja sabem que el fet es va veure en una plataforma de pagament, però és prou important per comentar-lo. Es tracta de la campanya de compromís i responsabilitat en favor del benestar animal que porta a terme el club espanyolista sota el lema d’“Els pericos no abandonen”, i a més de manera paral·lela als fastos de celebració del seu 125 aniversari. Els jugadors van saltar al canvi amb una mascota, cadascun, amb l’objectiu de trobar-los una casa d’acollida. Sí, és només un dia i de manera fugaç a més, però ho van visibilitzar davant d’una audiència amb molts milers d’espectadors. Tant de bo aquesta iniciativa es dugués a terme a la resta dels estadis de Primera i Segona divisió. Segurament les mascotes tindrien més opcions de tenir una llar on ser acollits i estimats. A casa, i en totes en les quals viuen gossos, es va aplaudir d’allò més.