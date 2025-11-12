No és personal, només contracte
A casa no som gaire, o gens, de Rosalía. És més, és una cantant que no ens interessa el més mínim. Ni ens agraden les seues cançons, ni entenem les seues lletres i, fins i tot, ens costa entendre el que vol expressar-hi. Per això ens traiem el barret davant dels responsables de la promoció de la seua carrera. Faci el que faci té una repercussió, immediata a més, urbi et orbi. Dit això voldríem aclarir la seua presència a La revuelta de Broncano i aportar “llum a la foscor”, com diria el company Porta, per cert, el més vist del dia a Catalunya. Ni mals rotllos amb Motos, ni Rosalía no preferia anar a El Hormiguero, res de res. No hi va haver cap guerra. Tot va ser una qüestió de contractes. Els pupils d’Universal Music tenen firmat anar a Antena 3. Els de Sony Music, a qui pertany Rosalía, a La revuelta. I ja està. Això sí, la victòria de La 1 va ser espectacular: 20,4 d’audiència i prop de tres milions d’espectadors. Motos amb Andy al plató, l’ex 50 per cent del duo amb Lucas, el del nas retocadíssim, es va quedar amb un 15,3, sens dubte insuficient.