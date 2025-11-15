La Rosalía fent el raïm?
Vaja, resulta difícil creure que aquest rumor, que ara mateix corre pels passadissos d’RTVE, que Rosalía farà les campanades per a la pública des de la Puerta del Sol, sigui cert. Costa creure-ho perquè una cosa és portar-la a La Revuelta a promocionar el seu disc i una altra de molt diferent donar-li un taló ple de zeros per a una promoció de la cadena com aquesta. Tot ve perquè aquest any, el president d’RTVE, José Pablo López, va muntar una consulta popular per saber què preferia l’audiència. A part de fricades diverses, els més votats eren Marc Giró, Silvia Intxaurrondo, Chenoa i... Belén Esteban, imminent estrella en el concurs de rebosteria de La 1. En qualsevol cas, barret, als responsables de màrqueting de la casa i de Rosalía, a la qual ubiquen ja al costat de Broncano després del gran èxit en el seu xou. Pablo López va ajudar al dir que “ja sabem qui farà les campanades... Serà una cosa impensable. Ja ho veureu”. En fi, doncs ja ho veurem. A Atresmedia segur que tremolarien amb Rosalía com a rival. Potser la Pedroche i Chicote no ho tindran tan fàcil aquesta vegada.