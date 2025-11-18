Un debat? No, dos!
És una opinió personal, però a Mediaset se li està anant l’olla al jugar-s’ho tot o res amb els realities. La pluralitat, ara mateix, està a RTVE, tant a La 1 com a La 2 Cat. L’entreteniment, a Atresmedia, i la cara més frívola de la televisió, a Fuencarral. I TV3? Bé, TV3, com sempre, va a la seua. El cas és que la sort de la temporada de tardor, i part de la d’hivern, l’ha posat en mans de dos programes: La isla de las tentaciones i Gran Hermano.
Entre directes, gales i resums en els programes del cor, omplen la programació. La resta només és per omplir buits i evitar, així, que es converteixi en una cadena monotemàtica. Aquest diumenge van filar molt prim i van col·locar dos debats, sí, dos, un darrere de l’altre, en hora punta. Primer el de l’illa i després el de la casa. No van guanyar. La 1 es va emportar el premi amb Mientras dure la guerra d’Amenábar explicant la relació entre Unamuno i el franquisme, i és que, si ho analitzem fredament, a qui interessa les sobreactuades reaccions entre els temptats i temptadors al paradisíac resort caribeny?