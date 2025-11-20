Ja no hi ha marxa enrere
Allò de Rosalía a la Puerta del Sol ha quedat en una interessada filtració promocional del seu Lux que ja deu estar en el Guinness del que sigui més promocionat del món mundial. El cas és que RTVE ja ha fet públic, ja ho saben, per descomptat, el nom de la parella que donarà el raïm aquest any.
Els CEO de la casa, que no deixen aquestes coses a l’atzar i molt menys als televots que sempre els carrega el diable, ja tenien clar qui havia de ser els que havien d’aixecar la copa i brindar per un bon i pròsper 2026: Andreu Buenafuente, avalat pel seu èxit a Futuro imperfecto, i Sílvia Abril, amb qui es compenetra a la perfecció, que per alguna cosa porten molts anys de vida en comú. Ells seran, amb la seua tirada i ajudats perquè, vulguin o no, les campanades es veuen sempre a La 1 i després es passa a altres canals (Cachitos de hierro y cromo, per exemple), els que plantaran cara a Atresmedia amb Cristina Pedroche, que ja va a la baixa amb tant modelet descontrolat, i Chicote, eternament enfadat amb el món. Veurem qui guanya.