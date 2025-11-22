Danys col·laterals
Es pot morir d’èxit televisivament parlant? Sens dubte. L’exemple més recent el tenim en aquest imminent Nadal. La 1, intentant jugar a cavall guanyador, ha apostat per Andreu Buenafuente, amb uns més que acceptables índexs d’audiència amb el seu Futuro imperfecto, per conduir la parafernàlia de sortida i entrada d’any des de la Puerta del Sol amb la inestimable ajuda de la seua parella, Sílvia Abril. Perfecte. Per cert, ahir Buenafuente va comunicar que es retira temporalment per prescripció mèdica, però estarà a les campanades. La parella Buenafuente-Abril serà una bona jugada per contrarestar l’efecte Pedroche-Chicote a Atresmedia. A més, el raïm es donarà de manera simultània també a La 2 i Antena 3 farà el mateix amb La Sexta. Però, aquí volíem arribar, amb aquesta maniobra, TV3 s’ha quedat sense el seu monologuista oficial des de fa tres anys el dia de Sant Esteve. Buenafuente no pot fer-ho, òbviament, però a Sant Joan Despí han mogut fitxa ràpidament. El seu substitut serà Quim Masferrer, el superheroi d’El foraster.