Torna l’entrevista
L’entrevista és un gènere periodístic al qual la televisió havia donat l’esquena durant molts anys. Per entrevista es pot entendre un exercici de l’entrevistador amb l’entrevistat a base de preguntes, respostes i contra preguntes. No els exercicis de bany i massatge a què estem acostumats en programes tipus El hormiguero i La Revuelta. Ara La 2 Cat comença a promocionar, per a, més o menys, després de les festes nadalenques o potser abans, perquè de fet la primera entrega ja està gravada, el seu Pla Seqüència, un exercici conduït per Jordi Basté que presumeix que s’emetrà íntegre, sense talls ni edició posterior, durant els seus 55 minuts d’emissió. Lloable intent si es té en compte que el primer convidat és, ni més ni menys, que Iñaki Urdangarin, en la seua primera entrevista seriosa des que va sortir de la presó. Una entrevista en català que, sens dubte, arrasarà aquell dia en l’audiència a Catalunya, però no es podria passar, per aprofitar el ganxo, amb subtítols per a la resta de l’Estat? Per cert, l’emèrit, amb el seu llibre, també té una altra entrevista.