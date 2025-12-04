Un problema evitable
Coses com la que expliquem a continuació ens fan preguntar-nos si, en realitat, hi ha algú al comandament. Ens estem referint al continuat fracàs del futbol en català de La 2. No el veu gairebé ningú quan s’emet de manera simultània amb La 1 en castellà. D’acord que és un postureig per a la renovada La 2 Cat, però suposa un malbaratament de temps i diners i, per descomptat, d’audiència.
La final de la Nations League femenina en català la va veure un 3,2, mentre que a La 1 l’acceptació va ser d’un 22,2. La Roja, en homes i dones, no té predicament a Catalunya. És el que hi ha. No, encara que la base d’ambdós combinats siguin bàsicament jugadors/jugadores del Barça. I com que RTVE només emet, fins ara, partits de seleccions, doncs... seria més lògic aplicar la tècnica de les plataformes quan juguen equips catalans: donar-li al comandament, opció veu i buscar l’opció catalana deixant l’espai lliure, que noranta minuts són molts minuts a La 2 Cat. Si algun dia tenen els drets d’altres partits, potser millora la cosa, però de moment no.