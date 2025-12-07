I els eurofans què?
Espanya s’ha posat estupenda amb Eurovisió i ha mantingut l’envit de no participar en el certamen, rebutjant el blanqueig al genocidi comès per Israel, permetent-li continuar acudint al més polititzat dels certàmens musicals del món mundial. La part dolenta és que el festival segueix i Espanya es queda fora. Allò d’honra i vaixells, vaja.
Decisió lloable si no fos perquè dona suport a fets similars en el món de l’esport on FIFA, UEFA, COI i altres estaments blanquegen sense cap rubor països que es tiren els drets i llibertats a l’esquena. Bé, aquí cadascú a la seua, però algú ha recordat els eurofans... Aquesta massa que es mou a les xarxes socials i que constitueix, després del futbol, la font més gran d’audiència televisiva i ingressos d’RTVE, perquè a més de no anar-hi tampoc s’oferirà el festival del pròxim mes de maig, encara que, una altra incongruència, sí que hi acudeix, i s’emetrà, Eurovisió Júnior. Tant de bo surti bé l’aposta a la casa, encara que des de Génova ja s’ha anunciat que amb Feijóo al comandament es tornarà a la cleda.