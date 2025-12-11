Al gener, a totes
No cal ser cap endeví per vaticinar que aquest gener, que s’acosta de manera inexorable, assistirem a la mare de totes les batalles televisives: RTVE, Mediaset i Atresmedia, ja s’han citat, per després de festes, per disputar-se, una vegada per sempre, el lideratge de les audiències. Sí, Antena 3 està guanyant, però la diferència és tan escassa que en qualsevol moment la pública estatal i Telecinco, aquesta menys, li pot arrabassar el primer lloc. Els moviments a les graelles, i a les plantilles, són més o menys subtils però, alhora, significatius. L’última jugada que s’ha fet pública ha estat per part de Mediaset, que ha tret del bagul dels records el concurs El precio justo que, en el seu moment, i de la mà de l’enyorat Joaquín Prat, va portar La 1 a dalt de tot. Carlos Sobera, després dels fastos nadalencs, es posarà al capdavant del concurs, en franja de tarda (de 20 a 21) com a recanvi del fracassat Agárrate al sillón. Demà analitzarem com els ha anat a Basté i a Urdangarin contra Motos, Isabel Presley i Dan Brown.