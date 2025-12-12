Confirmat: GH20 s’acaba
Ja és oficial. A Gran Hermano 20 li queden dos últimes gales per tancar. Una va tenir lloc ahir dijous, en la qual hi va haver una sorprenent, per inesperada, sobretot per als concursants, múltiple expulsió, i la del dia 18, en què es coneixerà quin dels cinc supervivents finalistes s’alça amb el triomf. Els guionistes del reality s’han espremut el cap a la recerca de fer atractiu el format però el llast dels concursants anònims ha enfonsat el vaixell de Mediaset en una edició tan icònica. Sense el morbo addicional que desperta, per exemple, La isla de las tentaciones, no ha funcionat la cosa. A mesura que passaven les setmanes, les audiències s’han anat desplomant: de l’acceptable 15,5 de l’estrena s’ha passat a l’increïble 5,8 del programa del cinc de desembre. I els debats, sobrecarregats de polèmiques fictícies, tot sigui dit, no van arribar mai als dos dígits. Així que portada al xou i a l’espera de temps millors, que arribaran sens dubte, a la flamant casa de Tres Cantos, que no ha pogut tenir un pitjor debut. Els pròxims inquilins portaran l’etiqueta de VIP.