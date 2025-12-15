No arriba a l’aprovat
Una de les promocions nadalenques més esperades d’aquest any, i de les últimes a arribar, aquesta vegada, almenys jutjada des del sofà de casa, no ha aconseguit els seus objectius. Ens referim a la campanya per a aquestes festes de la firma Camprofrío, que ha deixat moments excel·lents, però la d’aquest 2025, no. La cosa va sobre la polarització que fa temps que està instal·lada en la societat espanyola i que, últimament, s’ha desbordat en tots els àmbits. Pepón Nieto, Carmen Machi, Salva Reina i Cristina Pardo, entre altres actors, s’han prestat a fer evident que, amb els productes del patrocinador, problema solucionat... Però a l’espot apareix un element distorsionador que elimina la concòrdia que hauria de regnar aquest Nadal. Apareix Ana Rosa Quintana que, per telèfon, deixa anar “vaya, con lo que a mi me gusta la fruta...”, en clara referència a la desafortunada frase d’Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez. Incloure-la en l’espot no ajuda precisament a girar full d’aquesta polarització que es pretén evitar al llarg de la promoció.