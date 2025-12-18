L’últim a saber-se
Si alguna cosa tenen els programes del cor, i altres vísceres, és que mai els falta un bo i suculent mos per posar-se a la boca. I amb el que sobra, com deia aquell, són capaços de preparar unes suculentes croquetes. Totes les cadenes, en els seus apartats corresponents, no estan fent especials, perquè no poden, però sí que estan en estat d’excitació màxima amb la notícia arribada des dels Estats Units que Ana García Obregón, sí, ella, va tenir en el seu dia una relació econòmica i sentimental amb el mateix, i ara injuriat, Jeffrey Epstein. Durant la seua etapa americana, Anita, que estudiava art dramàtic i va participar en un capítol d’El equipo A, va sortir una temporadeta amb el magnat.
En les seues recents memòries ni ho esmenta però es veu que sí, que van compartir copes, sopars i limusina. Amb aquesta gran notícia no desmentida, allò de l’adeu de Kiko Matamoros a la tele (enganyat amb María Patiño) i la vaga de fam de l’altre Kiko, l’Hernández, i el seu marit (en lluita amb l’ajuntament de Melilla) han passat d’allò més desapercebut.