RTVE, sobre segur
S’ha acabat el misteri. RTVE va anunciar ahir a la nit qui seran els presentadors de la sortida del 2025 i l’entrada del 2026 des de la Puerta del Sol. RTVE ha anat sobre segur i s’ha decantat, arran de la baixa a ultimísima hora d’Andreu Buenafuente, per problemes de salut, i de la seua esposa, Sílvia Abril, pel duo musical Estopa i María Laura Corradini Falomir (Mar del Plata, 1975), més coneguda com a Chenoa. Vist així, a misses dites, pot ser una aposta segura per competir amb Cristina Pedroche, Alberto Chicote i Santiago Segura. Aporten relativa joventut i, sobretot, audiència, cosa que l’altra favorita, la de Ramón García i Anne Igartiburu, no assegurava. Fins i tot es va especular ahir, abans de l’anunci oficial, que l’acompanyant de Chenoa seria Marc Giró (Barcelona, 1974), que és un ferm actiu de la casa des del seu Latexou i que podria combinar bé amb la cantant establerta a Mallorca que ha rellançat la seua carrera, encallada musicalment parlant, amb dos programes que l’han catapultat, contra pronòstic: The Floor i Dog House. Veurem què passa.