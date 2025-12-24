RTVE juga fort
Això de la batalla per l’audiència en la nit de comiat del 2025 i benvinguda al 2026 comença a deixar de ser una competició amistosa per convertir-se en una lluita sense treva. Si Atresmedia va contrarestar els aleshores titulars, Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, portant Santiago Segura fins a la Puerta del Sol, La 1 ha contraatacat col·locant, en exclusiva mundial, la primera aparició, en viu i en directe, de La Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero, la seua vocalista fundacional que fa 18 anys que va deixar de ser-ho. Serà l’actuació que donarà pas al raïm cantat, mai millor dit, per Estopa i Chenoa. Ho faran des del palau Moramar de Sant Sebastià, amb la Concha als seus peus. Molt millor que un anunci (potser no tan rendible econòmicament però sí capaç de disparar les audiències). L’actuació de La Oreja s’enquadrarà dins de l’especial La casa de la músicas, que, en directe, s’emetrà des de Madrid, Ganada, Pedraza i per descomptat des del mític “Pirulí”, dins dels fastos del 70è aniversari de la casa. Els comandaments cremaran aquella nit.