La locució no avança
Aquest 2025 que se’ns acaba futbolísticament parlant ens ha deixat preocupats als que seguim partit rere partit, per la petita pantalla. Sí, tecnològicament l’evolució ha estat notable: càmeres digitals sobrevolant els estadis, recerca incansable d’imatges inèdites a les banquetes, panoràmiques de com són els vestidors d’un i un altre equip abans de sortir a jugar... Perfecte. Ara, el tema del VAR, no tant. Massa consultes amb massa temps morts. Traçat de línies als fores de joc que no convencen els afectats (els beneficiats sí, per descomptat), però on s’evidencia un clar retrocés és en les locucions: mala dicció i carregades de tòpics i el gir a l’estil radiofònic oblidant-se del fet que el que expliquen ja ho estem veient. Sobren xiscles histèrics i falta docència futbolera. Com trobem a faltar aquelles magistrals classes davant del micròfon televisiu de Matías Prats, Félix Pons, Fernández Abajo i José Ángel de la Casa, al qual fins i tot perdonem aquell històric gall amb el gol de Señor, el del 12-0, en l’Espanya-Malta!