La 2 Cat encara està incompleta
Tanquem el balanç televisiu del 2025 amb el resultat dels primers mesos, o setmanes, de vida de La 2 Cat. Excel·lent idea, sens dubte, i un compromís de Pedro Sánchez amb ERC i Junts, però de moment està encara incompleta. El problema de la nostra societat és que mai tira d’hemeroteca o arxius de ràdio i televisió. Si ho fessin, veurien que del que es va anunciar a so de bombo i platerets abans de l’estrena a això d’ara queda encara molt per recórrer.
Veient-la des de la distància, i sense acritud, La 2 Cat és simplement la desconnexió de sempre, però ampliada. Hi ha bons programes, regulars i alguns de molt dolents. I esperem aquest colofó que es va anunciar per al 2026 amb desembarcament d’estrelles. De moment cal conformar-se amb el que hi ha. Decebedora l’aportació del cine en català, les frivolitats de les Mamarazzis i el futbol en català. Hi ha coses brillants, sí, com L’any que vas néixer, una joia del radiofònic Xavi Bundó que mereixeria ser premiat, per exemple, en el Memorimage de Reus pel seu aprofitament del NO-DO.