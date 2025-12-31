RTVE, la casa per la finestra
Decididament, amb el vent de les audiències a favor (molt a prop del primer lloc i distanciant-se del tercer), RTVE s’ha engrescat i a l’hora de compensar la forçosa baixa d’Andreu Buenafuente i Sílvia Abril a la Puerta del Sol no ha reparat en despeses per eclipsar la competència. De fet, la prèvia de les campanades va camí de convertir-se en una cosa més important que la presència d’Estopa i Chenoa davant del rellotge. És un dir, esclar.
El seu especial La casa de la música, que coincidirà amb l’inici fast dels primers 70 anys de vida de la pública, marcarà un abans i un després, perquè aquesta vegada les actuacions musicals no coincidiran, com acostuma a ser habitual, amb les altres cadenes. Si ja era impactant l’exclusiva de La Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero presentant el seu primer single junts, en exclusiva mundial, 18 anys després, des del palau de Miramar a Sant Sebastià; ara serà Shakira qui actuï, a la festa, des de Miami. I amb ella, Nicky Nicole, Lola Índigo, Ana Torroja i Rosario Flores des d’escenaris més que emblemàtics.