Va guanyar la senzillesa
La nit del comiat del 2025 i la benvinguda del 2026 no hi va haver sorpreses a nivell d’audiències televisives. Va guanyar La 1 (36,5); segona es va col·locar Antena 3 (24,1) i Telecinco va acabar tercera, a una distància sideral (3,1). Menció a part mereix TV3, que a Catalunya va tornar a arrasar (36,1). Així vam veure les campanades des de casa:
La 1. Era la favorita i va ratificar. Chenoa i Estopa van fer bandera de la senzillesa i l’audiència ho va agrair. Excessiva la promo sota el lluminós de Tío Pepe. Els van ajudar José Mota, La Oreja de Van Gogh i Shakira.Antena 3. Cristina Pedroche, com sempre, excessiva. Chicote, secundari, i Segura, prescindible. El vestit, estrafolari una vegada més, compost amb dotze peces dels dotze anteriors, la qual cosa va sonar a comiat.Telecinco. Pràcticament invisibles des de Formigal. Xuso Jones i Sandra Barneda, per cert, gelada de fred, van fer el que van poder.TV3. Miki Núñez i Laura Escanes resulten d’allò més fiables. Espectaculars, sobretot, els jocs de drons. Catalunya és seua.