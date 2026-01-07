La IA també és màgica
A casa estem acostumats a seguir els programes televisius amb els subtítols posats. No és per problemes d’audició, que tot arribarà, sinó perquè, tret de sèries i llargmetratges, estan fets per IA i, com en aquells ous de xocolate que regalàvem als nostres nens, cada contingut és una sorpresa. Aquest dilluns seguíem, per la petita pantalla, la criticable decisió d’RTVE d’oferir tant per La 1 com per La 2 la mateixa cavalcada, i amb idèntics comentaristes, des de Barcelona: Mobilització general de La 2 Cat (tots els seus conductors van anar passant per recordar els seus Reis d’Orient particulars), llarga la prèvia, massa infantils algunes intervencions a peu de cavalcada, i espectacular la desfilada en si. Però anem al que és important. La intel·ligència artificial va deixar perles com batejar Pau Semy, un dels personatges de l’esdeveniment, com “pausen”; els patges femenins, com “patxa”; el rei Melcior com “Melció”, però el millor encara no havia arribat. El Mag Lari ocupava una de les carrosses. Doncs bé, en pantalla va ser identificat com “McLaren”. Així mateix.