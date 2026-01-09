Lluitant contra la maledicció
Antena 3 estrena avui la sisena edició d’El desafío, el programa estrella del prime time dels divendres, com ho són Tu cara me suena, quan li toca; i La Voz, en les seues edicions per a adults i nens (la de sèniors sembla que s’ha quedat guardada en un algun calaix d’Atresmedia). No sabem quina serà l’audiència però intuïm que serà alta. De fet, des que es va estrenar mai no ha deixat de liderar la nit dels divendres. Aquest any, entre coneguts i saludats, l’etiqueta d’estrelles se l’emporten María José Campanario, l’esposa de Jesulín de Ubrique i enemiga declarada de Belén Esteban; Willy Bárcenas, líder de Taburete, i Patricia Conde. I aquí volíem anar a parar. Cal que la cadena vagi amb compte amb la maledicció que persegueix la presentadora val·lisoletana. Des que va deixar Sé lo que hicisteis, i d’això ja fa anys, tots els programes en què ha intervingut, com a conductora o com a participant, han fracassat, i han estat cancel·lats abans del que estava previst. Mala sort? No ho sabem, però en el món televisiu aquesta fama de malastruga ja no li traurà ningú.