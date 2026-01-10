Un fet del tot inusual
Fins ara era relativament freqüent que una cadena generalista en contraprogramés una altra amb l’objectiu d’aconseguir més audiència. Tanmateix, el que és inusual és que una plataforma ho faci. Doncs bé, això és el que ha passat aquest divendres. La Sexta i el seu Equipo de investigación presentava un especial dedicat a La casa de los gemelos, aquest monstre en forma de reality extrem sense línies roges (alcohol, sexe, drogues, violència, homofòbia...). Vaja, el que en qualsevol altra cadena estaria prohibit, aquí tenia carta blanca. La primera edició va durar només 24 hores. La segona ha aguantat una mica més, incloses unes campanades de Cap d’Any en directe, sense cap permís, és clar, des de la Puerta del Sol per a més glòria dels seus seguidors en xarxes. Glòria Serra va denunciar que en realitat el reality no era més que una descarada publicitat encoberta d’apostes online per als adolescents, seguidors del suposat programa. Doncs bé, La casa de los gemelos va contraprogramar l’emissió amb un especial amb un retrobament final d’algun dels participants. I no passa res.