Una altra vegada amb presses
Està clar. Mediaset està desbocada en aquests primers compassos del 2026. Li ha entrat la febre d’estrenar, molt de pressa i gairebé sense cap promoció. Per força. Sense xarxa. I així li va. Amb Gran Hermano Dúo la cosa és francament millorable, però és que amb Got Talent la cosa encara ha estat pitjor. No va arribar ni als dos dígits. Si és que estem segurs que bona part del personal ni sabia que s’emetia dissabte a la nit. De fet, en les informacions prèvies, fins donaven malament el nom dels jurats, ja que s’incloïa fins aquesta, la desena edició (es va estrenar el 2016), Florentino Fernández i Tamara Falcó, que ara dosifica molt molt les seues presències en pantalla i ho deixa tot en mans d’El Hormiguero. El cas és que aquesta recerca de nous valors artístics, en la disciplina que sigui, ha arrancat amb les novetats de Carlos Latre, a qui tenen fent passadissos per Fuencarral, i Lorena Castell amb Paula Echevarría i Risto Mejide, més barrufet rondinaire que mai, que ja ha anunciat que serà el seu últim Got Talent. Vaja, que quan acabi aquest ho deixa.