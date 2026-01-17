Merche, la Macaria
Als 89 anys, al seu Puerto de Santa María natal, acaba de morir Mercedes Valimaña, artísticament coneguda com a Merche, la Macaria. Amb aquestes dades és més que probable que no els soni de res, tret que ja tingui l’edat d’una generació que va créixer –bé, igual que la d’ara– enganxada a la pantalla d’un televisor. Una altra vegada, bé, però ara més aviat a la tablet, el telèfon mòbil o a les xarxes socials. Doncs que sàpiguen que la Mercedes va ser una de les grans veus, secundàries però veus de nivell, de la música espanyola les dècades dels 60, 70 i 80. Pot presumir de ser la cantant amb més presència a Eurovisió, cinc, i dos triomfs, fent els cors, en el Trío La La La, a Massiel i a Salomé. També va fer de corista amb el Dúo Dinámico, Luis Aguilé, José Luis Perales i fins i tot amb Julio Iglesias. I a la televisió va ser la veu solista d’anuncis com la de les nines Famosa (qui no l’ha taral·lejat alguna vegada?) o les sèries La abeja Maya, Barrio Sésamo, Fraggle Rock o Tarzán. Què, es mereix un record o no? Doncs aleshores no hi ha més preguntes, senyoria.