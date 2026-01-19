Tornen els col·leccionables
Després de les vacances estivals i de les nadalenques, quan les famílies afronten el nou curs escolar i la inevitable pujada de gener, arriben els col·leccionables, anunciats amb profusió a la petita pantalla. N’hi ha de tot tipus i condició, però tots tenen una cosa en comú, més enllà de la reflexió de si realment són necessaris: barats no ho són i no s’acaben mai. Aquest any, més enllà dels clàssics que es repeteixen any rere any, n’hi ha dos que sobresurten.
El que més ens ha cridat l’atenció és el de Planeta DeAgostini que convida, amb paciència i perseverança, a reconstruir peça a peça el Renault Gordini del 1964, l’esportiu low cost que modernitzava l’utilitari llançat al mercat dos anys abans per competir amb el llegendari 600 de la Seat. Les dos primeres entregues a un euro, la tercera, gratis, i després ja un crescendo econòmic fins al final. L’altre és el de Salvat, amb els millors carros de combat, en plena tensió internacional: 5,85 el primer tanc, 10,8 el segon, i així successivament. El famós Tiger alemany arriba a la setena entrega.