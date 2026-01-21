Mediaset va anar a la seua bola
La tragèdia ferroviària d’Adamuz està ara a la cresta de l’onada informativa. Val a dir que ho estarà fins que vingui una altra cosa que la substitueixi. Diumenge, totes les cadenes van parar els programes habituals per donar la notícia. Per a Telecinco va ser amena i titular, dins del programa de Ion Aramendi, però és que dilluns encara es va significar més en el no informar. La 1 (8,7), Antena 3 (11,3) i La Sexta (6,4) van modificar la seua programació nocturna amb especials per explicar, analitzar i informar sobre els fets. Un desplegament, de les tres, ben fet, més ben realitzat, i dins de tots els seus condicionants, fins i tot va ser àgil. Telecinco, en canvi, ni es va immutar. Va continuar amb els seus realities com qui no vol la cosa. I la veritat és que, xifres en mà, no li va anar tan malament. Entre La isla de las tentaciones (10,01) i l’estrena de Casados (13,9), els dos programes van acabar sent els més vistos. Així que, o l’audiència ja estava cansada de tanta informació o hi ha espectadors que no estan per la feina i tenen molt meditat el que volen veure abans d’anar-se’n al llit. És el que hi ha.