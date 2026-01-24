‘La revuelta’ s’enfonsa
Estan preocupats a Prado del Rey i, la veritat, motius no els en falten. Des de l’arrancada d’aquest 2026, La revuelta, un dels seus programes insígnia, no ha arribat a les audiències que eren habituals al llarg del 2025. És més, el 14 de gener, per primera vegada en la seua història, no va arribar al doble dígit i es va quedar en un 9,3. A RTVE no s’expliquen aquest fet perquè el xou és el mateix, els convidats tenen nivell similar a mesos enrere i Broncano tampoc no ha canviat (és cert, continua sense saber vocalitzar!). I la cosa causa cert neguit ara que s’encadenen les estrenes dels programes d’aquesta nova temporada. Si s’hi fixen, en totes les promos apareix el nom de La revuelta, tant escrit en pantalla com en off. Totes les estrenes es podran veure immediatament després del xou de Broncano. I no són poques. Sèries i concursos d’entreteniment com The Floor amb la renascuda Chenoa i el de pastissers domèstics amb Belén Esteban, en el seu adeu televisiu; i Marina Castaño, viuda en segones núpcies del Nobel Camilo José Cela, com a caps de cartell.