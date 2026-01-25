Vigila, COE!
Ja estan tardant els membres del Comitè Olímpic Espanyol a intervenir en l’assumpte. I, per si encara no se n’han assabentat, els ho recordem aquí i ara. A El desafío d’Antena 3 d’aquest divendres va acudir com a convidada d’honor Victoria de Marichalar (Madrid, 2000), concursant de l’anterior edició. Cinquena en la línia de successió de la corona espanyola i influencer i socialité de professió que, pel que es veu, obre moltes portes en aquest país nostre, va participar en una prova de lluïment: en una sella mòbil, va agafar un arc i amb una sola fletxa va ser capaç de rebentar un globus mentre passava per davant seu. Pilar Rubio, dona del futbolista Sergio Ramos i amb el qual només apareixen junts en xarxes socials i alguna portada, i a més jurat del concurs amb Juan del Val i Santiago Segura, que plora en dos de cada tres intervencions, va ser taxativa en el comentari posterior: “Victoria –va assegurar sense que se li corregués el rímel–, et veig als pròxims Jocs Olímpics representant Espanya en la disciplina de tir amb arc!” I es va quedar tan ampla i tranquil·la.