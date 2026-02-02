Somnis d’un seductor
Risto Mejide (Barcelona, 1974) torna a estar solter. De fet, aquesta notícia no tindria cap importància, excepte la provocada per un atac d’irresistible barreja de curiositat i morbo de no ser un fet destacable. Des que el 2023 el conegut com el Barrufet Rondinaire a la televisió va finalitzar la seua relació amb Laura Escanes, després de set anys de convivència i una filla en comú, al conductor, ara mateix, de Todo es mentira i jurat remugaire de Got Talent ja se li han conegut fins a cinc noves parelles (Natalia Almarcha, Eva Baroja, Laia Grassi, Grecia Casta i Merche Torre), la qual cosa ens porta a adonar-nos que Risto és un seductor en sèrie amb un idèntic patró en tots els casos, més enllà de la seua brevetat: inici i final a través de les xarxes socials, puntuals, aparicions en revistes i photocalls, i tempostuosos finals amb pluja de retrets de les seues ex.
La gran beneficiada d’aquest aclaparador somni de seductor de Risto Mejide ha estat la seua primera ex, Laura Escanes. Des que no està amb ell s’ha convertit en un fenomen mediàtic a TV3.