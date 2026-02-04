Noves ‘velles’ estrenes
Ja ha passat gener i ja és hora de fer balanç dels programes que les diferents cadenes, que pugnen pel lideratge estatal, han estrenat després de les festes nadalenques. De fet, majoritàriament, no són novetats pròpiament dites sinó reestrenes en la mateixa o en una altra plataforma, en la qual van debutar en el seu dia. Mediaset, per exemple, no acaba d’arrancar del tot. Únicament lidera en audiències nocturnes amb Casados a primera vista, i per poc, fet que demostra que sense alguns realities, amb d’altres ja s’ha vist que no, no sap viure perquè les seues altres dos propostes van clarament a la baixa. A la tarda va col·locar l’¡Allá tú!, amb Juanra Bonet, i no passa del 7 pelat, i el Got Talent dels dissabtes, en el comiat de Risto Mejide com a jurat, encara no ha arribat als dos dígits. Antena 3 no se la juga i aposta per El desafío i Atrapa un millón, i mana els divendres i els dissabtes. I La 1 controla els dilluns i els dimarts, amb Decomasters, l’única estrena, i The Floor, amb una Chenoa que reforça, setmana a setmana, la seua condició d’estrella mediàtica.