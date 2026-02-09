Que no es repeteixi l’error
L’èxit de L’any que vas néixer a La 2 Cat ha portat RTVE a decidir que la fórmula podria funcionar a La 1 per a tot l’estat. Excel·lent idea, malgrat que cal recordar que no fa tant van desaprofitar un projecte similar amb Los archivos secretos del NO-DO. El cas és que, encara sense data d’emissió, El año que naciste, ja se sap que Xavi Bundó, la gran revelació televisiva de l’any, no el conduirà. I és una llàstima perquè a més de fer-ho a la perfecció amb la impagable virtut d’aconseguir que el protagonisme de l’espai el tingui el convidat i no el presentador (cosa que sembla fàcil però que no ho és), la pública pot repetir el mateix error quan va voler portar l’exitós El foraster de TV3 a La 1. No van encertar el presentador al no comptar amb Quim Masferrer i van provar amb Pablo Chiapella, Edu Soto, Jorge Cadaval i Leo Harlem. Cap no va funcionar. El programa va ser cancel·lat en menys de dos anys. Però el més sorprenent és que la versió en castellà de L’any que vas néixer es gravarà a Sant Cugat, la qual cosa fa que la cosa sigui encara més incomprensible.