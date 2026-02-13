El mal que fan les xarxes
Desconeixem si n’estan al cas. Fa uns dies, una concursant de Pasapalabra, Rosa Rodríguez, es va emportar el premi més gran entregat mai fins ara pel veterà i popular concurs d’Antena 3: 2.716.000 euros. Sí, una pasta. Però el cas és que, immediatament després de guanyar, algú va penjar a les xarxes socials, que com és sabut les carrega el dimoni, que el Rosco final, que la va portar al triomf, estava manipulat, fins al punt que Atresmedia ha hagut de sortir al pas per desmentir-ho, però el mal ja està fet. Proves de la trampa, cap. Constatació del fet, menys encara. La polèmica sorgeix de l’última pregunta, la que la va portar a la victòria: amb la “M”, cognom del jugador de l’NFL que va ser designat MVP a les finals del 1968? I ella va i l’encerta. Difícil? Segur. Impossible? No. Conec companys de la redacció que són enciclopèdies vivents del futbol americà. Segur que ells també sabien la resposta: Earl Morrall (1934-2014), quan militava als Baltimore Colts. L’argentina, establerta a Espanya, va encertar. Per què era impossible que ho sabés?