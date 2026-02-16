L’explosió d’‘Aquí la Tierra’
En aquest encara joveníssim 2026, Aquí la Tierra de La 1 s’ha convertit en el paradigma dels programes de servei en una televisió pública. L’han ajudat, sens dubte, les set borrasques que s’han passejat al seu aire per la geografia hispana des del gener. L’espai divulgatiu, de les 20.30 hores, que dirigeix i presenta Jacob Petrus (que també fa doblet una mica abans a La 2 Cat), ha abandonat part de les seues seccions ludicogastronòmiques per centrar-se més en la informació, desoladora a vegades, dels estralls de pluja, neu, vents huracanats, riuades i inundacions... I prova d’això és que, encara que el programa s’emet de dilluns a divendres, porten ja dos caps de setmana amb especials de dos hores, perquè ningú no es quedi, parodiant l’amic Carles Porta, “sense llum a la foscor”. Aquests especials, en els quals també intervé Quico Taronjí i Isa Moreno, utilitzen la fórmula dels informatius 24 hores. La mateixa actualitat en bucle, intercalant notícies d’última hora perquè el personal estigui al corrent gairebé al moment sense necessitat de veure'l íntegrament.