Dolç? No, embafador
La 1 va estrenar en la nit de diumenge, i de manera provisional, la seua enèsima variant d’un programa gastronòmic, Top Chef: dulces y famosos. Diem provisional perquè la casa no té gaire clar on el posarà. En principi havia d’anar als dilluns, després de La revuelta, però encara no ha acabat el fiasco de Deco Masters. Així que, sense paciència, el van posar diumenge per anunciar ahir mateix que ara anirà a la nit dels dimecres, en què coincidirà amb el futbol (TVE té els drets de les semifinals de la Copa del Rei). El cas és que l’audiència no va ser bona i va quedar darrere de la sèrie d’Antena 3 i de l’entrega del Gran Hermano Dúo de Telecinco. I és que la cosa no dona per a gaire més. Belén Esteban, i les seues frases fetes com qui empolvora la seua feina amb sucre de llustre, no mou passions en el seu adeu televisiu. El grup d’actors (Luis Merlo, Eva Isanta i Mariano Peña) fan el que poden, però tampoc... I la resta passen desapercebuts, tret dels histrionismes de la drag Samantha Ballentines. El més sorprenent, l’eliminació de Marina Castaño.