Refrescant la memòria
El 23-F no és un dia qualsevol. Aquell dia del 1981 –se’n compleixen ara 45 anys– en la recta final del segle XX Espanya va viure un cop d’estat. I per això està bé que es recordi. És més, mai no s’hauria d’oblidar. Aquesta mateixa setmana, i acceptarem que el reportatge no va estar editat convenientment, Malas lenguas va enviar una reportera a les portes d’un institut madrileny a preguntar als alumnes què sabien del 23-F. I no en sabien res. Per això mai no està de més que La 1 estreni (ja ho havíem vist fa mesos a Movistar) els quatre capítols de Anatomía de un instante que adapta, amb certes llicències, la novel·la de Cercas. Els que ho vam viure, treballant a la redacció de La Mañana (al signant li va tocar entrevistar les dones i el marit dels tres diputats (Pau, Sarraga i Barnola) i una diputada (Maria Rúbies) segrestats al Congrés protegits per forces policials), mai no ho podrem oblidar. Quedarà per veure, demà ho comentarem, l’audiència que va tenir el treball d’Alberto Rodríguez i Paco Baños. Potser ens sorprenem.