A ‘reality’ mort...

Encara està fresc Gran Hermano Dúo (va acabar dimarts amb el triomf de Carlos Lozano com a agraïment als molts serveis deixats a la cadena) i Telecinco ja estrena un nou reality. L’enèsima edició de Supervivientes des d’Hondures confirma el que ja sabíem: que sense realities, per a Mediaset, no hi ha paradís. De fet, l’edició que arranca avui mateix no presenta un cartell gaire cridaner, fins el punt que la màxima novetat és el canvi de presentadora als illots: María Lamela substitueix Laura Madrueño. Entre els que saltaran aquesta nit des de l’helicòpter a les aigües caribenyes destaquen Ivonne Reyes, exparella de Pepe Navarro, amb sonors litigis amb llum i taquígrafs; el veterà cantant José Manuel Soto, que als seus 65 anys busca rellançar-se popularitat; Gabriela Guillén, mare de l’últim fill, el setè, de Bertín Osborne; Paola Olmedo, exgendra de Carmen Borrego i Alba Paul, la parella de la famosíssima influencer Dulceida. Tots els altres, secundaris de luxe tot i que amb dret a alguna polèmica.