I Antena 3... també!
A El desafío encara li resten tres gales (les dos semifinals i la final) i Antena 3 ja està publicitant la tretzena edició de Tu cara me suena, el xou familiar més emblemàtic de la cadena la nit dels divendres i que pot presumir, i presumeix, del fet que en cap de les entregues de les anteriors dotze temporades no ha perdut mai el lideratge de l’audiència. En la nova TCMS, de la qual ja està acabant els enregistraments pensant en l’estrena d’aquest abril vinent, segueix Manel Fuentes com a presentador i Lolita, Chenoa –a la qual se li perdona que presenti dos programes a La 1, és de suposar que per contracte i després d’àrdues negociacions–, Florentino Fernández i Àngel Llàcer, com a humorista president. I entre els concursants destaquen Jesulín de Ubrique, per fer bona la dita que “la família que concursa unida roman unida”, ja que la seua dona, María José Campanario, participa en El desafío; i Sole Gimenez, la veu solista de Presuntos Implicados, grup de moda als 90; i la imitadora Leonor Lavado. Això és un no parar.