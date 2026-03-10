Quina decepció!
Encara que Loles León hagi demanat que el seu Zero dramas passi a La 1, el cert és que l’estrena, aquest diumenge a La 2, no convida al canvi. És més, el seu debut ens recorda al de José Mota i el seu Crossobar a La 1, de fa unes setmanes, del qual no s’han tornat a tenir notícies. Embolicat en el 8M, el late show va ser un disbarat de principi a fi. Gravat, va començar per mostrar que les intervencions de la presentadora estaven editades prèviament, gravades frase a frase i després muntades, però és que, a més, que a la tertúlia estrella els protagonistes fossin Alba Carrillo i Santiago Segura clamava al cel. La primera va ser un mal aval des del principi, quan la seua principal font d’ingressos és passejar-se pels platós parlant de les seues nombroses relacions sentimentals, i Santiago Segura, amb gorra estil Trump, resulta pesat per la seua presència a totes les cadenes per parlar del que li interessa, que en aquest cas és la nova entrega de Torrente, al qual va haver de defensar per masclista... El cas és que es va quedar amb un 3,6 d’audiència que, francament, ens fa témer el pitjor.