SEGRE
José Carlos Miranda

José Carlos Miranda

El doblet de Sílvia Abril

Creat:

Actualitzat:

Compte amb l’excel·lent professional Sílvia Abril (Mataró, 1971). La seua aclaparadora presència en l’espectre mediàtic (presentadora, concursant, tertuliana, entrevistada, jurat, convidada...) pot provocar l’efecte contrari del que es pretenia: convertir-se en la Santiago Segura femenina i provocar afartament en el personal. La parella sentimental del no menys excel·lent Andreu Buenafuente, i més enllà de la polèmica (més en xarxes socials que en altres àmbits) per les seues declaracions a la catifa roja dels Goya (sense pretendre prendre partit, a mi també Los domingos m’ha semblat un muermo), acaba d’estrenar a La 2 Cat un programa d’entreteniment titulat I ara què? Amb la qual cosa la comunicadora fa ja doblet a la mateixa cadena amb La recepta perduda. No passa res, perquè no és la primera ni l’última que ho fa, a qualsevol cadena i fins i tot en cadenes diferents, però fredament sembla excessiu, la veritat, perquè al final la sobreexposició té el seu preu. I negatiu, a més. En qualsevol cas, li desitgem el millor dels èxits i de les audiències.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking