El doblet de Sílvia Abril
Compte amb l’excel·lent professional Sílvia Abril (Mataró, 1971). La seua aclaparadora presència en l’espectre mediàtic (presentadora, concursant, tertuliana, entrevistada, jurat, convidada...) pot provocar l’efecte contrari del que es pretenia: convertir-se en la Santiago Segura femenina i provocar afartament en el personal. La parella sentimental del no menys excel·lent Andreu Buenafuente, i més enllà de la polèmica (més en xarxes socials que en altres àmbits) per les seues declaracions a la catifa roja dels Goya (sense pretendre prendre partit, a mi també Los domingos m’ha semblat un muermo), acaba d’estrenar a La 2 Cat un programa d’entreteniment titulat I ara què? Amb la qual cosa la comunicadora fa ja doblet a la mateixa cadena amb La recepta perduda. No passa res, perquè no és la primera ni l’última que ho fa, a qualsevol cadena i fins i tot en cadenes diferents, però fredament sembla excessiu, la veritat, perquè al final la sobreexposició té el seu preu. I negatiu, a més. En qualsevol cas, li desitgem el millor dels èxits i de les audiències.