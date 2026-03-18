José Carlos Miranda

No se’n va adonar ningú?

De vegades pot semblar que ens queixem per pur vici, però és que això d’avui no és que no estigui justificat, és que clama al cel. Un es pregunta, i no troba resposta, a quin cap pensant se li va ocórrer que dos partits claus del FC Barcelona s’encavalquessin en horari. Ens expliquem. A les 18.45, el transcendental partit de tornada de vuitens de la Champions entre els de Flick i el Newcastle, amb previsible bany de masses a Joan Laporta després del triomf electoral. Tot just dos hores després, al Johan Cruyff, la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina entre el Barça i el Badalona Women. D’entrada, si algú pretenia veure els dos esdeveniments esportius, impossible. No té prou temps per arribar a la Ciutat Esportiva. Però és que, Déu no ho vulgui, si el duel se’n va a la pròrroga i als penals, encara menys. Això és, i ja em perdonaran per dir-ho, un cop baix, un més, al femení. Tan difícil era passar aquest partit a dimarts o a dijous? Per motius menys evidents, el calendari es mou més que les fitxes en una partida de dòmino. Després s’ompliran la boca amb la igualtat.

