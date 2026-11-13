Els mítings van a la baixa
La classe política no és idiota, malgrat que de vegades ho sembli, i s’han adonat que és més rendible, en termes electorals, participar en un programa de màxima audiència que en un míting, per molt ple a vessar que estigui l’escenari on es porti a terme. És obvi. Al míting hi van els teus i el màxim que treus en un informatiu és un titular i un tall de 20 segons. En canvi, si vas de convidat a un xou tindràs protagonisme durant el temps que duri i les declaracions seran analitzades i reproduïdes a consciència. Des d’aquest punt no és estrany que en aquesta precampanya, que no es diferencia en res de la campanya, hi hagi hagut massiva presència. Per La Revuelta han passat Sánchez (36 en audiència), Gabriel Rufián amb Irene Montero (21), Abascal (33) i Ada Colau (22,9). Per La Séptima, Sánchez, que ahir va repetir a El perro andaluz. Feijóo, en canvi, malgrat jugar a casa a El Hormiguero, amb una entrevista massatge de Pablo Motos, es va quedar en un 19, que, sent bo, és poc. Això sí que és un baròmetre.