‘Realities’ com a xurros
Encara no s’han refredat els focus del plató de l’última gala de Supervivientes VIP, amb el triomf d’Asraf Beno, marit d’Isa Pantoja, amb Yola Berrocal, segona; quan ja s’encenen els de l’enèsima edició de Gran Hermano VIP, confirmant que Mediaset, sense un reality i sense possibilitat de cap descans, no és Mediaset ni és res. Amb un conscienciós càsting (els emoluments per la presència i el protagonisme dels concursants sempre són un problema) ja han escollit els polèmics participants que arrancaran aquest dijous. Com més polèmiques hi hagi, millor, malgrat que s’amagui la cosa sota l’eufemisme de “bons concursants”. A falta d’alguna sorpresa d’última hora (queden encara un parell de noms per anunciar), l’estrella del pròxim GH VIP serà sens dubte Belén Esteban, que aporta morbo i garanteix audiència. Darrere seu, Pipi Estrada, Karmele Marchante, Raquel Mosquera i la lleidatana, sempre polèmica, Cristina Porta. Menys coneguts, Arturo Requejo, Paloma González, Gianmarco Onestini i Katrin Ortega.