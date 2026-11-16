La Loteria ja és aquí
Haurien d’anar veient, si els ve de gust és clar, l’anunci d’enguany del sorteig de la Loteria de Nadal. Es titula Corazonada i, si obviem aquesta tendència, des de fa anys a més, de buscar la llàgrima fàcil del personal perquè accepti el missatge de jugar al joc més popular de l’any, resulta fins i tot atractiu. Rodat a Santander, la meua segona terra, i que serveix perfectament com a reclam turístic (El Sardinero, la plaça España, La Grúa de Piedra, el passeig marítim, el carrer Juan de Herrera...), la promoció explica la història de l’Edu, un malalt cardíac que necessita urgentment un trasplantament i que en rep un d’un jove que acaba de morir. Un pressentiment li fa comprar un dècim de loteria, que és l’últim que queda a l’administració, que, per coses del guió, és el que comprarà la germana del donant. L’Edu decideix compartir-lo. Abraçades i música sentimental per anunciar l’eslògan d’aquest 2026: “Compartir ens dona vida.” El poden trobar en castellà, català, gallec i eusquera. Tot un detall.