Buenafuente ha tornat
Ara farà un any que Andreu Buenafuente ho va deixar tot, però en el sentit contrari al del cèlebre bolero. Va ser el novembre del 2025 quan es va apartar de la vida pública i a les portes d’un final d’any, des de la Puerta del Sol, que, al costat de la seua esposa Sílvia Abril, hauria estat sonat. Bé, ho va ser igualment, però sense tanta gràcia. El cas és que ara ja està a punt per al retorn. De fet, ja ha gravat el seu especial, un i no més, Reír para vivir, en el qual conversarà amb una altra gran estrella de l’humor, Tortell Poltrona. Una xarrada que ha estat gravada al Circ Cric del pallasso, al Montseny. Bé, és un començament. De fet, ja havia tornat a la SER amb el seu Nadie sabe nada amb el seu gran company d’aventures, Berto Romero. Bé. Però va renunciar al seu “Don Juan” en la versió del Tenorio. Es tracta d’un primer pas, i, a més important. Des d’RTVE asseguren que ja està en plenes negociacions per a la represa del seu inconclús Futuro imperfecto. Ningú, les coses com siguin, ha aconseguit substituir-lo.